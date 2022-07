Στους Νικς ο Μπράνσον (ΦΩΤΟ,video)

Σπουδαία κίνηση για τους Νεοϋρκέζους με την απόκτηση του 25χρονου γκαρντ.

Στη Νέα Υόρκη και τους Νικς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιλεν Μπράνσον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με συνολικές απολαβές 104 εκατομμύρια δολάρια. Ο 25χρονος, προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τους Μάβερικς με τους οποίους είχε 16,3 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην κανονική περίοδο.

Welcome to the Mecca, @jalenbrunson1‼️ pic.twitter.com/VE0r00G2O0

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 12, 2022