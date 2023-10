Στον Αμύντα ο Δόξας

Η ομάδα από τον Υμηττό ανακοίνωσε την παραμονή τελικά του 27χρονου φόργουορντ/σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Elite League.

Αν και τον Ιούλιο ανακοινώθηκε από τον Πρωτέα Βούλας, ο Μάριος Δόξας θα αγωνιστεί και επίσημα φέτος ξανά στον Αμύντα, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας από τον Υμηττό να παρουσιάσει ένα καλό σύνολο στο πρωτάθλημα της Elite League.

Ο 27χρονος ψηλός στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως είναι ο Σπόρτιγκ, το Αιγάλεω, το Παγκράτι και το Μαρούσι, ενώ την περασμένη χρονιά με τον Αμύντα μέτρησε 10,5 πόντους και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς σε 21 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμύντα:

«Ο Αθλητικός Όμιλος Υμηττού Αμύντας ανακοινώνει την ανανέωση του 27χρονου forward, με ύψος 206 εκατοστά, Μάριου Δόξα, που θα τον ενισχύσει στο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας, την επερχόμενη περίοδο 2023-24.

Ο Μάριος ευχήθηκε σε όλους υγεία πάνω από όλα και να πετύχει η ομάδα τους στόχους της.

Who Is Who

Γεννημένος στις 12 Νοεμβρίου του 1996, έριξε τα πρώτα του σουτ στα γηπεδάκια του Γαλατσίου και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο παιδικό τμήμα του Παπάγου, συνεχίζοντας στο εφηβικό του Φιλαθλητικού. Σε ανδρικό τμήμα συμμετείχε για πρώτη φορά, στη Β’ Εθνική κατηγορία, με τον Παπάγου και στη συνέχεια με τον Ποσειδώνα Ψυχικού και τον Τυφώνα Ηρακλείου. Στις Εθνικές κατηγορίες έχει αγωνιστεί με την ομάδα του Σπόρτιγκ, του Αιγάλεω και του Παγκρατίου. Την περίοδο 2019-20 με τη φανέλα του Αιγάλεω είχε τρομερό ξεκίνημα στη Β’ Εθνική, με πρωτιά στις στατιστικές κατηγορίες (22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 21 αξιολόγηση) και προπονητή τον Δημήτρη Λιόγα, που τον διαδέχτηκε ο Κώστας Σορώτος, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του, του στέρησε τη συνέχεια.

Τη σεζόν 2021-22 φόρεσε τη φανέλα του Αμαρουσίου, αγωνιζόμενος στη δεύτερη τη τάξει Εθνική κατηγορία, έχοντας σε 14 συμμετοχές, μέσο όρο 14 αγωνιστικά λεπτά, 8,1 πόντους και 3,5 ριμπάουντ, με ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα 60%. Την περίοδο 2019-20 αγωνίστηκε βασικός center, με το Παγκράτι, με προπονητή το Δημήτρη Λιόγα και έως τον τραυματισμό του, στο κλειστό της Πυρκάλ, είχε τα καλύτερά του στατιστικά στην Α2, με μέσο όρο 24′, 13,7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, σε 17 συμμετοχές και με την καλύτερη επίδοση της ομάδας, στο σκοράρισμα, στις ασίστ και στην προσωπική αξιολόγηση. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 21 συμμετοχές, με την ομάδα του Υμηττού, στην Elite League Ερρίκος Ντυνάν, με μέσο όρο 18′ συμμετοχής, 10,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και ποσοστά ευστοχίας 33,3% στα τρίποντα, 57% στα δίποντα και 64% στις βολές, έχοντας τη μεγαλύτερη συγκομιδή, με 25 πόντους στην αναμέτρηση με τον Παπάγου (93-77) και 20 πόντους με την ΦΕΑ (87-60), ενώ σε έντεκα αγώνες είχε διψήφιο αριθμό πόντων.

Είναι γιος του Νίκου και της Ευαγγελίας, που την έχει χάσει σε μικρή ηλικία και έχει μία δίδυμη αδελφή.

Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή καλαθοσφαίρισης, αλλά και φυσικής αγωγής. Είναι διαιτητής μπάσκετ σε τοπικές κατηγορίες και το χόμπι του είναι το ποδόσφαιρο 5χ5.

Καλή συνέχεια Μάριε στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε να εκπληρώσεις τους στόχους σου κοντά μας!!»//Γ.