Στο Βελιγράδι το Final 4 του BCL

Όπως ανακοίνωσε η FIBA, οι ομάδες που θα φτάσουν μια ανάσα από το τρόπαιο θα παλέψουν για αυτό στην “Stark Arena” της Σερβική πρωτεύουσας.

Κατά την διάρκεια της κλήρωσης των κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης του Basketball Champions League, η διοργάνωση έκανε γνωστή την έδρα του τελικού. Η “Stark Arena” θα είναι αυτή που θα φιλοξενήσει τις ομάδες του Final 4. Εκεί ευελπιστούν να βρεθούν και οι δυο Ελληνικές ομάδες, Προμηθέας Πάτρας και Περιστέρι, καθώς περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους στα επόμενα λεπτά.

📍 The #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟖 Final Four host is 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐢𝐚! 🇷🇸#RoadtoBelgrade pic.twitter.com/c5H9K5Mkue

