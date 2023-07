Στο ΟΑΚΑ με τα… πράσινα ο Μπαλτσερόφσκι (ΦΩΤΟ)

Την πρώτη του εμφάνιση με το “τριφύλλι” στο στήθος φόρεσε ο Πολωνός σέντερ, ο οποίος βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.



Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την ενδέκατη μεταγραφή του για φέτος, με τον Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι. Ο νέος παίκτης του “τριφυλλιού” φόρεσε το μπλουζάκι της νέας του ομάδας και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός και πλέον είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη νέα του μπασκετική χρονιά.//Κ.

Δείτε την ανάρτηση του “τριφυλλιού”:

New green look for Aleksander Balcerowski ☘️💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/BbaBl0GQVC

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 28, 2023