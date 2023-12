Στο Ντουμπάι το Next Generation της Euroleague

Ένα από τα τουρνουά U18 της διοργανώτριας αρχής θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι το οποίο δείχνει την πιθανή συνεργασία των δυο πλευρών.

Αποφασιστικό βήμα έγινε για τη συνεργασία της Euroleague με τους Άραβες, καθώς η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό πως ένα από τα τέσσερα φετινά τουρνουά για το Adidas Next Generation θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι.

Αυτή η κίνηση δείχνει πως η αραβική χώρα ετοιμάζεται σταδιακά για να εισέλθει στο “μαγικό κόσμο” της Euroleague. Το τουρνουά των U18 θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι (22-24/3), στο Παρίσι (29-31/3), στην Ποντγκόριτσα (26-28/1) και στο Βελιγράδι (1-3/3), ενώ το Final 4 θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του Final-4 της Euroleague.//Γ.

Paris, Dubai, and Podgorica join Belgrade as #adidasNGT qualifier hosts 👏

The Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament is pleased to announce its schedule of qualifiers for 2024, which brings the world-class showcase for elite young basketball talents to three… pic.twitter.com/EdZvYwooXi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2023