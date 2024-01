«Στο νέο γήπεδο των Κλίπερς το All-Star του 2026»

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για το παραδοσιακό event του NBA, για το 20226, αναφέροντας πως η έδρα διεξαγωγής θα είναι η καινούργια της ομάδας από το Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Ωκεανού, Σαμς Χαράνια, το All-Star Game του NBA, τη χρονιά του 2026, θα διεξαχθεί στο νέο “σπίτι” των Λος Άντζελες Λέικερς. Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή του εν λόγω γηπέδου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του 2024.

Για το 2024 – σε λίγες εβδομάδες -, έχει αποφασισθεί πως το All-Star θα λάβει χώρα στο “Gainbridge Fieldhouse”, στο στάδιο των Ιντιάνα Πέισερς, στην Ιντιανάπολις. Του χρόνου, το 2025, έχει δρομολογηθεί η οργάνωση για να διεξαχθεί στο “Chase Center”, στο Σαν Φρανσίσκο, στο γήπεδο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.//ΓΚ

The NBA is finalizing plans for the Los Angeles Clippers to host 2026 All-Star Weekend at Steve Ballmer’s new Intuit Dome, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. Indianapolis/Pacers for 2024, San Francisco/Warriors for 2025, and LA/Clippers now on track for 2026. pic.twitter.com/SJ1Wo51Cb9

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2024