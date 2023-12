Στο μυαλό του Πλάθα για μία ημέρα (video)

Το BCL δημοσίευσε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με μία ημέρα από τη… ρουτίνα του Ισπανού προπονητή της ΑΕΚ στο ματς με τη Σάσαρι.

Η ΑΕΚ πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στους ομίλους του Basketball Champions League, μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμα ματς και έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει πριν καν την τελευταία αγωνιστική την πρόκρισή της στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Ο Ζοάν Πλάθα φαίνεται να έχει τεράστιο μερίδιο στην επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία μέχρι στιγμής για την “Ένωση” και με αφορμή αυτό, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε σε μία πρωτοποριακή κίνηση.

Συγκεκριμένα, το BCL δημοσίευσε ένα βίντεο από την ημέρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια με τη Σάσαρι του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου (110-79) και θέλησε με αυτό να δείξει τον τρόπο που σκέφτεται ο Ισπανός προπονητής της “Βασίλισσας”, Ζοάν Πλάθα.//Γ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🗣️ “𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲, 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐛 𝐢𝐭.”

🎙️ Listen up! This is what a game day with Coach @JoanPlazaDuran 𝒎𝒊𝒄’𝒅 𝒖𝒑 sounds like!#BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/lDEjB6TLRb

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 11, 2023