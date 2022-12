Στο Κάουνας το Final Four της Euroleague!

Το διήμερο 19 με 21 Μάιου 2023, στην Λιθουανική πρωτεύουσα θα γίνει γνωστό, ποια ομάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Στο Κάουνας της Λιθουανίας θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2022-23. όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από τις 17 Ιανουαρίου 2023.

Η μαγευτική “Zalgirio Arena” θα φιλοξενήσει τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της ηπείρου, οι οποίες θα παίξουν στα ημιτελικά την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023. Οι αγώνες για την τρίτη θέση και τoν τίτλο θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Επίσης έγινε γνωστό πως το 2024, ο θεσμός επιστρέφει στην “Mercedes Benz Arena” και το Βερολίνο.//

