Στο Φοίνιξ ο Μπολ Μπολ

Ο 23χρονος φόργουορντ “μετακομίζει” στους Σανς και αφήνει το Ορλάντο ενόψει της νέας σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Όπως έκανε γνωστό ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Φοίνιξ Σανς ολοκλήρωσαν τη συμφωνία τους με τον Μπολ Μπολ, ο οποίος αφήνει τους Ορλάντο Μάτζικ για να κάνει το “επόμενο” μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Ο 23χρονος φόργουορντ/σέντερ πραγματοποίησε αρκετά καλή σεζόν με τους Μάτζικ, έχοντας σε 70 ματς 9.1 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.1 τάπες κατά μέσο όρο ανά ματς.//Γ.

ESPN Sources: Free agent F/C Bol Bol has agreed on a one-year deal with the Phoenix Suns. At 23, Bol had his best NBA season with Orlando: 9.1 points, 5.8 rebounds, 1.1 blocks in 21.5 minutes. Another developing talent to join a deepened bench rotation.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2023