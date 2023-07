Στο Φάληρο ο Κάπρης

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε και με τη “βούλα” ο σύλλογος των νότιων προαστίων, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου γκαρντ/φόργουορντ για το επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΟΠΦ:

«Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Φώτη Καπρή (24χρ., 1.93μ.). Ο coach Τερζής είδε στο πρόσωπο του διεθνούς νεαρού shooting guard έναν αθλητή που μπορεί να βγάλει ενέργεια στο παρκέ και να βοήθησε σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο 24χρονος αθλητής δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι αυτό το νέο βήμα στην καριέρα μου. Γνωρίζω καλά ότι έρχομαι σε ένα οργανωμένο σωματείο που αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάθε παίκτη. Ευχαριστώ τον coach για την εμπιστοσύνη του και εύχομαι να έχουμε όλοι υγεία για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί».

Who is who

Ο Φώτης Καπρής γεννήθηκε στις 18 Μαΐου του 1999, έχει ύψος 194 εκατοστά και αγωνίζεται στη θέση ως shooting guard. Είναι αριστερόχειρας και ξεκίνησε το μπάσκετ στην ηλικία των οκτώ ετών στις ακαδημίες των Νέων Βύρωνος. Την επόμενη περίοδο ήταν μέλος των ακαδημιών του Αθηναϊκού και αμέσως την επόμενη περίοδο και για δύο έτη ήταν μέλος του Αμύντα, από όπου μεταπήδησε στον Πανιώνιο.

Συμμετείχε με την Εθνική Παμπαίδων στο τουρνουά φιλίας στη Γαλλία, τον Ιούλιο του 2014, ενώ συμμετείχε τον Αύγουστο του ίδιου έτους στο 1ο Διεθνές Κύπελλο καλαθοσφαίρισης Παίδων κάτω των 15 ετών, με συμμετοχή των Εθνικών ομάδων της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Στο συγκεκριμένο τουρνουά αναδείχθηκε MVP, πρώτος σκόρερ και μέλος της καλύτερης πεντάδας.

Με τον Πανιώνιο έχει κατακτήσει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων Ελλάδας, το 2015, στην Πάτρα, χωρίς καμία ήττα. Αμέσως μετά, τον Αύγουστο του 2015, συμμετείχε με την Εθνική Παίδων στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας, στο Κάουνας. Τις χρονιές 2015 και 2016 συμμετείχε στις προπονήσεις της Εθνικής Εφήβων.

Τις περιόδους 2015-16 και 2016-17 ήταν μέλος της ανδρικής ομάδας του Πανιωνίου που ανέβηκε αντίστοιχα από τη Β’ Εθνική στην Α2 Εθνική κατηγορία και από την Α2 στην Α1 Εθνική κατηγορία. Την περίοδο 2017-20 επέστρεψε στον Αμύντα, συμμετέχοντας και στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας. Τις τελευταίες τρεις σεζόν μετακόμισε στην Καλλιθέα για λογαριασμό του Εσπέρου με τον οποίο πραγματοποίησε γεμάτες εμφανίσεις».//Γ.