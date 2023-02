Στο All-Star Game Σιάκαμ, Φοξ και Έντουαρτς

Το απόγευμα της Παρασκευής (10/2) έγιναν γνωστά τα ονόματα των παικτών που θα αντικαταστήσουν τους τραυματίες Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και Ζάιον Γουίλιαμσον στην Σολτ Λέικ Σίτι το επόμενο Σαββατοκύριακο (17-19/2).

Πιο συγκεκριμένα, οι Πασκάλ Σιάκαμ, Ντι’Άρον Φοξ και Άντονι Έντουαρτς θα κληθούν να αντικαταστήσουν τους τρεις σούπερ σταρ. Όλοι τους θεωρήθηκαν αδικημένοι που δεν επιλέχθηκαν εξαρχής στα ρόστερ του All-Star Game, ειδικά ο πάουερ φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς. Η δικαιοσύνη όμως εν τέλει αποδόθηκε, έστω και για… κακό λόγο.

Minnesota's Anthony Edwards, Toronto's Pascal Siakam and Sacramento's De'Aaron Fox are expected to be named the three All-Star reserve replacements for Feb. 19 game in Salt Lake City, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2023