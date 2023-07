Στην Ρίτα Βίλνιους ο Κόουλ

O Αμερικανός γκαρντ που την περασμένη σεζόν στην Basket League συνέβαλε τα μέγιστα για να μείνει στην κατηγορία το Λαύριο, θα συνεχίσει την καριέρα του στην λιθουανική ομάδα.

Στη Λιθουανία θ’ αγωνίζεται τη νέα χρονιά ο Αρ Τζέι Κόουλ, καθώς θα φορά τη φανέλα της Ρίτας Βίλνιους. Ο Αμερικανός γκαρντ, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη χώρα μας με την φανέλα του Λαυρίου και κέντρισε το ενδιαφέρον με τις ικανότητές του. Με τον σύλλογο της Λαυρεωτικής είχε 13,8 πόντους με 3,1 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς.//Κ.

Two Point Guards in one week? Yessir! 🏀

Welcome to Rytas falimy, @rjuice_ and Arnas Velička 👋 pic.twitter.com/4ld9vcTzfT

— BC RYTAS Vilnius (@RytasVilnius) July 28, 2023