Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό ο Κάιλ Γκάι

Σύμφωνα με τον άτζεντη του Αμερικανού γκαρντ, όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργάσια του με τους “πράσινους”, ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο το καλοκαίρι.

Δεν… στέριωσε η σχέση του Κάιλ Γκάι με τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με ένα tweet του άτζεντη του Αμερικανού περιφερειακού, ο 26χρονος θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Ο Εργκίν Άταμαν είχε δείξει τις προθέσεις τον τελευταίο διάστημα, αφού ήταν ξεκάθαρα εκτός ροτέισον, ενώ το οριστικό… χτύπημα για τον Κάιλ Γκάι ήταν όταν έμεινε εκτός επτάδας ξένων στην αλλά και δωδεκάδας στην Euroleague.

Να θυμίσουμε, ότι ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά με την τελευταία προσθήκη των “πράσινων” αυτή του Κέντρικ Ναν, “έπεσε” στην ιεραρχία και τελικά οδεύει στην έξοδο, με αποδέσμευση.

Ο Γκάι έπαιξε σε οκτώ παιχνίδια της Euroleague με 4 πόντους, 0,9 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ και 1 λάθος. Την καλύτερη εμφάνιση την πραγματοποιήσε στη νίκη του “τριφυλλιού” επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για τη Basket League (30/10), όπου σημείωσε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24:20 συμμετοχής.

Τα ξημερώματα ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έγραψε με νόημα στο Twitter: “Δυστυχώς, υπάρχει ένα μαγαζί που πρέπει να μείνει ανοιχτό για 365 μέρες. Γενέθλια, παραμονές πρωτοχρονιάς – ουδείς ενδιαφέρεται πραγματικά. Αύριο, τελειώνουμε το 2023 με στυλ”. Μπορεί να μην ονοματιζεί ποιος παίκτης είναι, αλλά στην Ισπανία κάνουν λόγο για το όνομα του Κάιλ Γκάι.

Unfortunately there is one shop😂 that has to stay open 365 days! Birthdays, New year eves – nobody really cares😀

Tomorrow, to finish 2023 with style!#BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) December 30, 2023