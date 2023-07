Στην νεοφώτιστη Ρούνα ο Ιβάνοβιτς

Ο Μαυροβούνιος έκανε την έκπληξη υπογράφοντας στη νεοφώτιστη ρωσική ομάδα και αφήνει τη Euroleague και τον Ερυθρό Αστέρα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Μετά από δυο σεζόν στην Σερβία, ο 29χρονος πλέι μέικερ θέλει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του μακριά από την Euroleague και την Αδριατική Λίγκα. Σε τρεις σεζόν στην κορυφαία Ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είχε 6.6 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και μοίρασε 2.4 ασίστ σε 54 παιχνίδι, όπου μόνο σε ένα ξεκίνησε βασικός.

Πρόκειται για μια κίνηση που ταράζει τα νερά, όχι μόνο επειδή μετακομίζει στην Ρωσία, αλλά για την κίνηση του να αποχωρήσει από τον σύλλογο την στιγμή που αυτός φτιάχνει μια ανταγωνιστική ομάδα με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague.//ΓΡ.

Crvena Zvezda point guard Nikola Ivanovic is signing with VTB League newcomer Runa Moscow, sources tell me and @kotgecbr.

