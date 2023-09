Στην Μπάγερν Μονάχου ο Ράντοντσιτς

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο συνεχίζει τις μεταγραφικές της κινήσεις και προσθέτει στο ρόστερ τον 23χρονο Μαυροβούνιο, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ντίνο Ράντοντσιτς πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις με την φανέλα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετρώντας 7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μέσο όρο σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ έχει συνεργαστεί ξανά με τον 55χρονο τεχνικό στην ”Βασίλισσα” και όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου, ο Ράντοντσιτς θα αγωνίζεται τόσο με την φανέλα της πρώτης ομάδας αλλά και αυτής της δεύτερης.

Την προηγούμενη σεζόν ο Ράντοντσιτς αγωνίστηκε στην ομάδα της Σαραγόσα και σημείωσε 4.1 πόντους και 3.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε 16 λεπτά συμμετοχής στο ισπανικό πρωτάθλημα. //ΜΛ.

Willkommen in München, Dino! 👋 Wir verstärken uns mit @DinoRadoncic6! Der gebürtige Gießener wird in der @easyCreditBBL und bei @FCBB_Campus in der ProB spielen. Alle Infos zum Wechsel des WM-Teilnehmers ⤵️#FCBB #WeBallTogether

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 14, 2023