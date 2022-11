Στην κορυφή της… παγκόσμιας κατάταξης η Ισπανία

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 και η πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, “εκθρόνισε” τις ΗΠΑ και “σκαρφάλωσε” στην πρώτη θέση του FIBA World Ranking.

Στην κορυφή του FIBA World Ranking ανέβηκε και με κάθε επισημότητα η Εθνική Ισπανίας, “εκθρονίζοντας” έτσι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ σταθερά στην 9η θέση βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης το 2022 και παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2019, έγραψαν ιστορία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση των Rankings την “μεγάλη δύναμη” των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπήρξε καμιά αλλαγή με την Αυστραλία να ακολουθεί στην τρίτη θέση, την Αργεντινή στην τέταρτη, την Γαλλία στην πέμπτη, τη Σερβία στην έκτη, τη Σλοβενία στην έβδομη, τη Λιθουανία στην όδγοη, ενώ την δεκάδα συμπληρώνει η Ιταλία. //

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:

Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 👑 🇪🇸

📊 See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV

— FIBA (@FIBA) November 18, 2022