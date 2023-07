Στην Κίνα τα αδέρφια Αντετοκούνμπο

Στην Ανατολική Ασία ταξίδεψαν οι “Antetokounbros”, με τον Γιάννη να μοιράζεται σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χαρά του για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Στην Κίνα βρίσκονται από το βράδυ της Τρίτης (4/7) τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, με τον Γιάννη να μοιράζεται σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστικά ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έγραψε: «Υπέροχο να βρισκόμαστε πίσω στην Κίνα με την οικογένεια».//Λ.

Great to be back in China with the fam 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/XSPzSU7i2d

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 4, 2023