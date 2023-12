Στη Ζαλγκίρις για… δοκιμή ο Όστιν Χόλινς

Επίσημη μορφή έχει πλέον η συμφωνία της Ζαλγκίρις με τον Όστιν Χόλινς, η οποία θα έχει -αρχικά- διάρκεια τριών εβδομάδων.

Επιστρέφει στην Euroleague ο Όστιν Χόλινς.

Ο 32χρονος φόργουορντ υπέγραψε με τη διοίκηση της Ζαλγκίρις συμφωνία για τρεις εβδομάδες, με την προοπτική της ανανέωσης, σε περίπτωση που η απόδοσή του ικανοποιήσει τους Λιθουανούς. Υπενθυμίζεται πως ο Χόλινς έχει να αγωνιστεί από τον περασμένο Ιανουάριο, με ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο να τον κρατά “μακριά” από τα παρκέ.

Οι τραυματισμοί βασικών παικτών στο rotation της Ζαλγκίρις (Μπουτκεβίτσιους και Λεκαβίτσιους) ανάγκασαν τη διοίκηση των Λιθουανών να “βγει” στην αγορά και να καλύψει τα κενά στο ρόστερ.

Ο Αμερικανός αγωνίζεται στην Euroleague από το 2019, όταν και έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ζενίτ. Στη Ρωσία έμεινε για δύο χρόνια, όταν και μετακόμισε στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα. Το καλοκαίρι του 2022 ήρθε η μεταγραφή στη Μακάμπι.//ΓΘ

New addition Austin Hollins joins Zalgiris for a three-week try-out period. After trial period Zalgiris will decide whether @aHolli_20 will stay with the team until the end of the season. ✍️ pic.twitter.com/uzlT9LMOtY

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 11, 2023