Στη θυγατρική των Μπακς ο Αντετοκουνμπο

Ο Άλεξ θα αγωνίζεται στη Γουισκόνσιν Χερντ την ερχόμενη περίοδο με στόχο το NBA, όπως ανακοίνωσε η ίδια ομάδα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη, Άλεξ Αντετοκούνμπο θα αγωνίζεται για τη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, Γουισκόνσιν Χερντ την ερχόμενη περίοδο, όπως έκανε γνωστό η ίδια με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό.

Η ομάδα, πήρε τα δικαιώματα του Άλεξ από τους Ράπτορς 905 και ένα draft pick της Λίγκας του 2023, με τον Τζέιλεν Λεκ να πηγαίνει στο Τορόντο.

Ο μικρότερος Αντετοκούνμπο την περασμένη σεζόν σε 15 παιχνίδια με τη θυγατρική των Ράπτορς είχε 2.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ με 50% στο σουτ σε 7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

The Wisconsin Herd has acquired the returning player rights to Alex Antetokounmpo and a second-round pick in the 2023 NBA G League Draft from the Raptors 905 in exchange for the returning player rights of Jalen Lecque.

