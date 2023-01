Στη Μεγαρίδα ο Γουάιλι

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος ανακοινώνει την προσθήκη του Τζέικομπ Ουάιλι (Jacob Wiley).

Ο Αμερικανός φόργουορντ είναι 25 ετών και θα αγωνίζεται με τη «φλόγα» μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο παίκτης γνώρισε την νέους του συμπαίκτες και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση σήμερα με την ομάδα.

To Who is How

Ο Ουάιλι γεννήθηκε στις 16/09/1998 στο Χιούστον του Τέξας και αποφοίτησε από το Marian University.

Έχει ύψος 2,01 και η πρώτη του επαγγελματική ομάδα ήταν ο Ερμής Σχηματαρίου με την οποία σε 13 παιχνίδια είχε 7.7 πόντους, 6,2 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.//