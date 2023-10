Σοβαρός τραυματισμός για τον Ζάγκαρς στο γόνατο (video)

O Λετονός γκαρντ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση της Γουλβς με την Λιετκαμπέλις, καθώς τραυματίστηκε στο γόντατο και όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις του, σοβαρά.

Ο νεραός γκαρντ σε επιθετική του προσπάθεια τραυματίστηκε στο γόνατο με τις αντιδράσεις του να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για την σοβαρότητα του προβλήματος, ενώ πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην καριέρα του από τραυματισμούς.

Ο Ζάγκαρς τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί για 22 λεπτά και να σκοράρει 21 πόντους.

Δείτε την φάση με τον τραυματισμό του Ζάγκαρς:

Latvian wonderboy Arturs Zagars suffers what seems to be a severe knee injury 🙏

🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/lYj7YzHG9t

— BasketNews (@BasketNews_com) October 14, 2023