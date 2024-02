Sold out το Παναθηναϊκός – Φενέρ

Κατάμεστο θα είναι το ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση των “πράσινων” κόντρα στην ομάδα του Σρούνας Γιασκεβίτσιους για την 26η αγωνιστική ημέρα της Euroleague.

H αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου και όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, με τους φίλους της ομάδας να θέλουν να σταθούν στο πλευρό των παικτών του Αταμάν.

Η ανακοίνωση των “πράσινων” αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φίλους της ομάδας πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της προσεχούς Παρασκευής (09/02, 21:15), με αντίπαλο την Fenerbahce Beko Istanbul, για την 26η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Δεδομένου του αισθήματος ευθύνης της ομάδας προς τους φιλάθλους της, ξεκαθαρίζεται πως από αυτή τη στιγμή δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, εισιτήρια του αγώνα με την Fenerbahce Beko Istanbul.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σας ευχαριστεί για τη στήριξή σας. Μείνετε συντονισμένοι για τις εκπλήξεις που έρχονται, τόσο pre-game όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης».

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🏠

Can’t wait to experience another night of a packed OAKA 🤯

Thank you #PAOFans 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/zWJ5yd1eS4

— Panathinaikos BC (@paobcgr) February 2, 2024