Sold out ο τρίτος τελικός των “αιωνίων”

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧. 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡. ☘️🔥



Game 3 = Packed OAKA.



A massive thank you to all #PAOFans for making it happen once again.



Let’s get this home win together! 💪🏼#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #StoiximanGBL pic.twitter.com/33NxYqXUpP