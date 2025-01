Σιζέφσκι και Γκασόλ στο FIBA Hall of Fame

Εκτός των δύο αυτών στην “τάξη του 2025” θα βρίσκεται και ο Αυστραλός Άντριου Μπόγκουτ, που από το 2005 ως το 2018 αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με πέντε διαφορετικές ομάδες και με τεράστια προσφορά στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Αναλυτικά η “τάξη του 2025”:

1. Αλφόνς Μπίλε

2. Άντριου Μπόγκουτ

3. Αντρέα Λεονόρ Μπορέλ

4. Πάου Γκασόλ

5. Φάντι ελ Κατίμπ

6. Τίτσα Πενιτσέιρο

7. Ράτκο Ραντοβάνοβιτς

8. Ντον Στάλεϊ

Σε ότι αφορά στους προπονητές, ο Μάικ Σιζέφσκι θα είναι αυτός που θα ενταχθεί στο Hall of Fame.

Introducing… the FIBA Hall of Fame Class of 2025 🌟