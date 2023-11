«Σε προχωρημένες επαφές με τον Πάνγκος η Ζαλγκίρις

Σύμφωνα με πηγές του BasketNews, ο 30χρονος γκαρντ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη λιθουανική ομάδα, μετά την αποχώρηση και του Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο Κέβιν Πάνγκος είναι ο κύριος στόχος της Ζαλγκίρις στην θέση του πλέιμεκερ. Ωστόσο, το κύριο “εμπόδιο” της μεταγραφής παραμένει το τρέχον συμβόλαιο του Καναδού γκαρντ με την Ολίμπια Μιλάνο. Ο 30χρονος περιφερειακός έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2023-24.

Ο Πάνγκος έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague με τη Ζαλγκίρις την σεζόν 2016/17. Οδήγησε τη λιθουανική ομάδα στο Final Four της Euroleague το 2018 και συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη ομάδα της Euroleague.

Ο Καναδός πλέιμεκερ εντάχθηκε στην Ολίμπια Μιλάνο το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, πέρυσι ταλαιπωρήθηκε από πολλαπλούς τραυματισμούς, ενώ φέτος έχασε την εμπιστοσύνη του Έτορε Μεσίνα μετά από μόλις πέντε παιχνίδια στην Euroleague.

Ο Πάνγκος έχει 7,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 3,0 ασίστ και 6,0 PIR κατά μέσο όρο ανά αγώνα στη φετινή Euroleague.//ΓΓ

According to @JonasLeksas, Kevin Pangos is in advanced negotiations with Zalgiris 👀 pic.twitter.com/hAkCVLMlYm

— BasketNews (@BasketNews_com) November 22, 2023