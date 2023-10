Σε λίστα με Ρόμπερτσον και Γουέστμπρουκ ο Ντόντσιτς

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς εισήλθε σε μία ξεχωριστή λίστα με την εκκίνηση της σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να επιβληθούν με 125-110 των Μέμφις Γκρίζλις και ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το ματς στους 35 πόντους, τα 12 ριμπάουντ και τις 12 ασίστ, φτάνοντας έτσι στο 58ο triple-double της καριέρας του.

Έτσι, ο Σλοβένος σούπερ σταρ του Ντάλας, έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 2 ματς με triple double και 30 πόντους τουλάχιστον στα πρώτα δύο παιχνίδια της χρονιάς. Στη λίστα αυτή βρίσκονται και ο Όσκαρ Ρόμπερτσον, αλλά και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.//Γ.

Luka Doncic is the 3rd player in NBA history with multiple 30-point triple-doubles through the first 3 games of a season.

He joins Oscar Robertson in 1961-62 (3) & Russell Westbrook in 2016-17 (2). pic.twitter.com/Wh0UVY67rJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 31, 2023