Ρόουζ: «Είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Μοράντ και όχι να κάνω… μπέιμπι σίτινγκ»

Ο πολύπειρος γκαρντ μίλησε για το νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις και αναφέρθηκε στον αστέρα της ομάδας, ο οποίος παραμένει τιμωρημένος από τη Λίγκα.

Σε ηλικία 35 ετών πλέον, ο Ντέρικ Ρόουζ είναι έτοιμος για τη νέα χρονιά, στην οποία θα αγωνιστεί με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας… βοηθητικό ρόλο δίπλα στον αστέρα της ομάδας, Τζα Μοράντ.

Ο νεαρός σταρ των Γκρίζλις παραμένει τιμωρημένος από τη Λίγκα για εξωαγωνιστικούς λόγους και επιστρέφει μετά από 25 αναμετρήσεις που θα χάσει. Για τη συμπεριφορά του μίλησε και ο “DRose”, ο οποίος τόνισε πως θέλει να τον βοηθήσει αγωνιστικά και όχι να του κάνει… υποδείξεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντέρικ Ρόουζ:

«Του είπα απλά πως δεν βρίσκομαι εδώ για να του κάνω μπέιμπι σίτινγκ! Δεν είμαι εδώ για να τον ακολουθώ ή να κουνάω την πετσέτα για αυτόν. Βρίσκομαι εδώ για να τον ωθήσω (προς το καλύτερο)!.

Ελάχιστοι παίκτες στη λίγκα έχουν την ευκαιρία να παίξουν με τέτοιου επιπέδου παίκτες. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτήν τη θέση. Το παιχνίδι του βρίσκεται σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο. Δουλειά μου είναι να τον σπρώξω και να τον ηρεμήσω όταν είναι παράτολμος και απρόσεκτος. Στο γήπεδο απρόσεκτος, το διευκρινίζω».//Γ.

