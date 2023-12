Ρεκόρ για τον… αναγεννημένο Ντράμοντ

O πολύπειρος σέντερ πέτυχε ρεκόρ σεζόν σε πόντους και παράλληλα, μπήκε σε διάφορες λίστες με τους κορυφαίους στην ιστορία του “μαγικού κόσμου” του ΝΒΑ.

Σπουδαία νίκη στο φινάλε πανηγύρισαν οι Σικάγο Μπουλς, οι οποίοι επικράτησαν με 118-113 των Ατλάντα Χοκς και έτσι… σκαρφάλωσαν στο 14-18, τη στιγμή που τα “Γεράκια” έπεσαν στο 12-18.

Ο Αντρέ Ντράμοντ ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος στο βασικό σχήμα των Μπουλς και θύμισε τον Ντράμοντ… των προηγούμενων χρόνων. Ο έμπειρος σέντερ τελείωσε το ματς με ένα εντυπωσιακό double-double των 24 πόντων και 25 ριμπάουντ, οδηγώντας τους “Ταύρους” στη νίκη.

Με αυτήν την εμφάνιση και συγκεκριμένα τα 25 ριμπάουντ του, ο Ντράμοντ πέτυχε ρεκόρ για όλο το ΝΒΑ φέτος, ξεπερνώντας τα 24 του Μαρκ Γουίλιαμς των Σάρλοτ Χόρνετς. Παράλληλα, αυτό ήταν και το ρεκόρ καριέρας του πολύπειρου σέντερ, ενώ έγινε και ο παίκτης των Μπουλς με τα περισσότερα ριμπάουντ σε ένα ματς μετά τον Μπεν Γουάλας το 2006.//Γ.

