“Συννεφιασμένη” η Αριζόνα με τις επιδόσεις των Σανς

Μια από τις πιο δυνατές ομάδες εξαιτίας των ονομάτων που έχει και τις δυνατότητες που έχουν συμπεριλαμβανομένου και της έλευσης ενός πρωταθλητή προπονητή με τους Λέικερς πριν μερικά χρόνια.

Με τις ανταλλαγές που έκαναν το καλοκαίρι οι Σανς, έθεσαν τον εαυτό τους ως μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα με παίκτες όπως είναι ο Κέβιν Ντουράντ, ο Γιουσούφ Νούρκιτς και ο τραυματίας το τελευταίο καιρό Μπράντλεϊ Μπιλ. Με δεδομένο την απομάκρυνση της ομάδας που έφτασε στους τελικούς του NBA, με την μοναδική παραμονή να είναι αυτή του Ντέβιν Μπούκερ, καθώς και ο προπονητής εκείνης της πετυχημένης ομάδας, Μόντι Γουίλιαμς έμεινε εκτός υπογράφοντας στους Πίστονς. Ο Ντουράντ βλέποντας τα αρνητικά αποτελέσματα στην ομάδα τον τελευταίο καιρό, σε συνδυασμό με την απουσία του Μπράντλεϊ Μπιλ ο οποίος δεν ξέρει πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Η ομάδα από την Αριζόνα μετράει έξι ήττες στους τελευταίους οκτώ αγώνες, ενώ στην αρχή της σεζόν ήταν το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης για την δυτική περιφέρεια. Μένει να δούμε αν η ομάδα του Φραν Βόγκελ έχει κάποιες διορθωτικές κινήσεις μέχρι το τέλος του trade deadline, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται στο ίδιο έργο θεατής με την περίοδο που βρισκόταν στους Νετς.//ΓΡ.

People in Phoenix are feeling Kevin Durant’s frustration 😳, per Woj

(h/t @16and0 ) pic.twitter.com/FsY7q4w7RV

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 25, 2023