“Σάρωσε” στην Πολωνία η “Βασίλισσα”

Η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με την Στσέτσιν στο Basketball Champions League και νίκησε εκτός έδρας με σκορ 86-77, με το σύνολο του Ζοάν Πλάθα να “αγκαλιάζει” την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Η πολωνική ομάδα υποδέχθηκε την “Ένωση” στην “Netto Arena”, για τις ανάγκες του τρίτου γύρου του Basketball Champions League, με τους “κιτρινόμαυρους” να επικρατούν με τελικό σκορ 86-77. Μάλιστα, με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ισπανού τεχνικού “κρατάει” την πρόκριση για το επόμενο βήμα της διοργάνωσης.

Ο αγώνας:

Η ΑΕΚ μπήκε με ψυχή στο γήπεδο και ο Ζώης Καράμπελας το απέδειξε με μακρινό αμυντικό ριμπάουντ, το οποίος δημιούργησε την φάση του πρώτου καλαθιού, με την “Βασίλισσα” να κάνει το 2-0 με λέι-απ του Μπεν ΜάκΛεμορ. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι με μπροστάρη τον Τόνι Μάιερ ήταν πιο παραγωγικοί και αυτό φάνηκε στο σκορ, αφού με εύστοχο σουτ πίσω από τα 6.75 μέτρα έκανε το 13-8, για την μεγαλύτερη διαφορά – μέχρι στιγμής-, με 05:25 να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Ο Άντρζει Μάζουρτσακ όμως, έκανε το 17-10 στο 5:18′ με τους Τίλμαν και Κουζμίνσκας να αναγκάζονται να… πάρουν τα ηνία. Μάλιστα, έκαναν το 19-19 με την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και ο Χατζηδάκης έκανε το 21-19 στο πρώτο λεπτό του δεύτερου.

Η δεύτερη περίοδος είδε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι. Η διαφορά ήταν σταθερή μεταξύ των δύο πόντων και της ισοπαλίας, μέχρι που ο Τίλμαν έκανε το 37-36 ευστοχώντας σε βολή, 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, μετά από τάιμ άουτ της πολωνικής ομάδας, η ΑΕΚ έβγαλε την άμυνα και με τον Ραντλ πέτυχε το τρίποντο που ήθελε για να πάει στα αποδυτήρια με διαφορά τεσσάρων πόντων (11 δευτερόλεπτα πριν το άκουσμα του μπάζερ). Ωστόσο, στην επαναφορά, ο Μάζουρτσακ παραλίγο να ευστοχήσει με φλότερ στην εκπνοή του χρόνου, αλλά δεν τα κατάφερε και το σκορ έμεινε 40-36 υπέρ την ελληνικής ομάδας.

Με την ολοκλήρωση του α’ μισού, η “Ένωση” μετρούσε 2/9 τρίποντα (22.22%) και 12/20 δίποντα (60%), ενώ η Στσέτσιν 6/14 τρίποντα (42.86%) και 7/19 δίποντα (36.84%). Μάλιστα, οι “κιτρινόμαυροι” είχαν μπροστάρη τον Τζάστιν Τίλμαν (9 πόντοι και 5 ριμπάουντ), με τον Τόνι Μάιερ να είναι… διψήφιος για τους γηπεδούχους, έχοντας σκοράρει 15 πόντους και μοιράσει 1 ασίστ.

