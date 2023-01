“Πράσινος” ο Ματ Τόμας!

Ο Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με το “τριφύλλι” έως το καλοκαίρι του 2024.

Η ΚΑΕ Πανανθηναϊκός, έκανε γνωστή την απόκτηση του Ματ Τόμας, ο οποίος θα φορά για περίπου ενάμιση χρόνο την φανέλα των “πρασίνων”. Ο 29χρονος γκαρντ αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ματ Τόμας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

Ο Ματ Τόμας γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1994 στο Illinois των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στη θέση του shooting guard.

Ως κολεγιόπαιδο έπαιξε στην ομάδα του Iowa State και ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν εκεί (2016-2017) έχοντας 12.3 πόντους με 44.5% ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο, 3.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2017, αφού συμμετείχε στο Summer League με τους Lakers, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ισπανική Obradoiro. Τη σεζόν 2017-2018 μέτρησε στην ACB 15.4 πόντους, με 45.9% ποσοστό ευστοχίας έξω από τα 6.75μ., 2.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά ματς.

Την επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή για την Valencia Basket με την οποία κατέκτησε το Eurocup έχοντας 12.7 πόντους με 47.8% ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο, 1.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Toronto Raptors, ενώ στα μέσα της σεζόν 2020-2021 μετακινήθηκε στους Utah Jazz. Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 αγωνίστηκε στους Chicago Bulls.

Σε 126 αγώνες στη regular season του ΝΒΑ, ο Τόμας μέτρησε 4 πόντους και 1.2 ριμπάουντ στα 9.7 λεπτά κατά μέσο όρο. Το ποσοστό ευστοχίας του στο τρίποντο ξεπερνούσε το 40% γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτελεστική του δεινότητα.

Let’s make it official ✒☘

Welcome to our green family @Theiceman_21!#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/5fWZNEqk0L

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 31, 2023