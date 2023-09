“Πάτησε” στη Ρόδο η Μακάμπι

Η αποστολή της “ομάδας του λαού” έφτασε χθες το βράδυ (12/09) στο ελληνικό νησί προκειμένου να λάβει μέρος στο τουρνουά “Νίκος Γκάλης”.

Στη Ρόδο βρίσκεται από ήδη η ομάδα του Όντεντ Κάτας, Μακάμπι Τελ Αβίβ, που θα πραγματοποιήσει εκεί μέρος της προετοιμασίας της, δίνοντας δύο φιλικές αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του “λαού” την Παρασκευή (15/09, 17:00) αντιμετωπίζει πρώτα τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη και την Κυριακή (17/09, 17:00) κοντράρεται με τον… νεοσύστατο Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, την έδρα του Κολοσσού Ρόδου.//Γ.

Γεια σου Ρόδος 🇬🇷👋

We arrived in Rhodes ahead of the Nick Galis International Basketball Tournament on the weekend pic.twitter.com/U5yUic1UHD

