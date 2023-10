“Κοιτάει” Κιόζα η Μπασκόνια

Ο γκαρντ της Μούρθια απασχολεί ιδιαίτερα τον νέο τεχνικό των Βάσκων, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να… αναβαθμίσει το ρόστερ της ομάδας για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο Κρις Κιόζα το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλητής του ΝΒΑ με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και φέτος άρχισε τη σεζόν με τη Μούρθια, ωστόσο αναμένεται να… μετακομίσει, όπως αναφέρει και το “BasketNews”.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανέλαβε πριν από μερικές ημέρες την τεχνική ηγεσία των Βάσκων για το υπόλοιπο της σεζόν και… εξετάζει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμίσει το ρόστερ της ομάδας.

Ο 27χρονονς γκαρντ μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια με τη Μούρθια, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,4 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς, ενώ πριν την ισπανική ομάδα είχε αγωνιστεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Συγκεκριμένα, στο παρελθόν, ο Κιόζα έχει βρεθεί σε τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Χιούστον Ρόκετς, των Γουόσινγκτον Γουίζαρντς, των Μπρούκλιν Νετς και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.//Γ.

