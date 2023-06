“Κλείνει” στη Βαλένθια ο Ντέιβις

Οι “νυχτερίδες” είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον έμπειρο ψηλό, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ολίμπια Μιλάνο.

Όπως αναφέρει το “BasketNews“, η Βαλένθια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Μπράντον Ντέιβις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όλα δείχνουν πως ο έμπειρος ψηλός θα επιστρέψει στην Ισπανία, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό των “νυχτερίδων”, ενώ το όνομά του ήταν και στη λίστα των μεταγραφικών στόχων του Παναθηναϊκού.

Φέτος, ο Ντέιβις με την Ολίμπια Μιλάνο στην Euroleague μέτρησε 10,9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.//Γ.

Brandon Davies in advanced talks with Valencia, per @Urbodo 👀 pic.twitter.com/1z5nxvdwAf

— BasketNews (@BasketNews_com) June 30, 2023