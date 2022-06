“Κλείνει” Εμπαγέ η Εφές

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης συνεχίζει και ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, προσθέτοντας στο δυναμικό της τον Γάλλο διεθνή φόργουορντ.



Η Αναντολού Εφές σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά δημοσιεύματα φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμάτ Εμπαγέ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς για 1+1 χρόνο.

Ο 32χρονος φόργουορντ αγωνιζόταν από το 2019 στο τουρκικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Πινάρ Καρσίγιακα, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως Ναγκόγια Ντόλφινς, Μπρίντιζι, Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια.

Φέτος, ο Εμπαγέ μέτρησε 15.1 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 44.3% στα συνολικά σουτ, 31.2% στο τρίποντο και 82.8% στις βολές κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.

EuroLeague champs Anadolu Efes keep bolstering their roster.

Their newest addition was FIBA Champions League winner with Virtus Bologna in 2019 ✍️https://t.co/oB9g1UPDa2

— BasketNews (@BasketNews_com) June 16, 2022