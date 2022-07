“Έδεσαν” τον Γκάρλαντ με… μυθικό συμβόλαιο

Παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς για πολλά ακόμη χρόνια θα συνεχίσει να είναι ο 22χρονος γκαρντ. Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους με ποσό… ρεκόρ.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ μόλις “ξεπέρασε” τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Προφανώς δεν πρόκειται για αγωνιστικό σχόλιο αλλά για οικονομικό ζήτημα. Ο πλέι μέικερ από την Ιντιάνα συμφώνησε με την ομάδα του για επιμήκυνση της συνεργασίας τους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η λεπτομέρεια που προκαλεί… αίσθηση είναι το ποσό που θα λάβει ο παίκτης. Πρόκειται για 193 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία είναι εγγυημένα.

Όμως, η “κάνουλα” δεν κλείνει εκεί μιας και το “deal” μπορεί να φτάσει έως και τα 231 εκατομμύρια αν εκπληρωθούν όλοι οι “στόχοι” που τέθηκαν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του οργανισμού και το μέγιστο δυνατό που μπορούσε να πάρει ο Γκάρλαντ.

Το δημοσίευμα:

Cleveland Cavaliers All-Star guard Darius Garland has agreed on a five-year, $193M maximum designated rookie contract extension that could be worth as much as $231M, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. It is the largest deal in franchise history.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022