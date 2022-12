“Αυλαία” με… Team Vezenkov vs Team Papagiannis στο ΟΑΚΑ

Η Γιορτή του Μπάσκετ κορυφώνεται σήμερα (18/12) στο Μαρούσι με τη διεξαγωγή της δεύτερης και τελευταίας ημέρας του 25ου All Star Game, των βραβεύσεων των Κορυφαίων Αθλητών των 30 ετών του ΕΣΑΚΕ και του κεντρικού αγώνα.

Η δράση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ με την διεξαγωγή των τουρνουά “3 on 3” και “ένας εναντίον ενός” και την λειτουργία του “Basket Village”. Ο αγώνας των αστέρων (Team Vezenkov εναντίον Team Papagiannis), μαζί με τους διαγωνισμούς, αναμένεται να ξεκινήσουν λίγο μετά τις 14:00. Μπορείτε να δείτε όλη τη δράση της τελευταίας ημέρας του All-Star Weekend αποκλειστικά στην ΕΡΤ3.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας (18/12):

09:00-13:00: Δεύτερη ημέρα των τουρνουά 3 on 3 και 1 on 1 με την ονομασία FUN & BE ALL STAR, στο οποίο μπορούν να παίξουν και να διασκεδάσουν οι φίλες και οι φίλοι της «πορτοκαλί θεάς» στον χώρο κατά μήκος του «Τείχους των Εθνών» στο ΟΑΚΑ.

10:00-17:00: Δεύτερη ημέρα λειτουργίας του Basket Village πλησίον του «Τείχους των Εθνών»

13:00: Έναρξη Συναυλίας FY στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης».

13:35: Έναρξη Βραβεύσεων των 30 Κορυφαίων των 30 ετών του ΕΣΑΚΕ και του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

14:00: Dj Set Πέτρος Τριανταφύλλου

14:25: Παρουσίαση Παικτών του Κεντρικού Αγώνα και των Διαγωνισμών του 25ου All Star Game

14:33: Διαγωνισμός Τριπόντων

14:55: Έναρξη Κεντρικού Αγώνα 25ου All Star Game στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

15:31: Διαγωνισμός Καρφωμάτων

16:45: Βράβευση MVP και Τελετή Λήξης

Δείτε τα ρόστερ των ομάδων του κεντρικού αγώνα.//