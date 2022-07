“Αντίο” και ευχές σε Νέντοβιτς (ΦΩΤΟ)

Επίσημα, πλέον, ο Σέρβος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον αποχαιρέτησε στο τουίτερ και του ευχήθηκε τα καλύτερα στο μέλλον.

Ως γνωστόν, ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα για τα επόμενα τρία χρόνια, επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από μια δεκαετία περιήγησης.

Αυτόματα, αυτό σημαίνει ότι το buy-out καταβλήθηκε από τους πρωταθλητές Σερβίας και Αδριατικής λίγκας, ώστε να σφραγιστεί η σημαντική μεταγραφή του στα “ερυθρόλευκα”.

Το “αντίο” και οι ευχές των “πρασίνων” στον 31χρονο σκόρερ:

“Σε ευχαριστούμε για όλα Νεμάνια Νέντοβιτς! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον“.

Thanks for everything, @nedovic1624! We wish you the best of luck for the future. #paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/AItAVeDvgn

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 9, 2022