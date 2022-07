“Ψώνια” από το ΝΒΑ για Μπασκόνια

Η ισπανική ομάδα, σύμφωνα με το Ντονάτας Ουρμπόνας, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Ντένβερ Νάγκετς για την απόκτηση του Μάρκους Χάουαρντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 23χρονος Αμερικανός (1,80μ) αναμένεται να ενισχύσει την περιφέρεια της Μπασκόνια με τη μεταγραφή του παίκτη να είναι στο τελικό στάδιο. Πρόκειται για την πρώτη κίνηση των Βάσκων έχοντας ήδη χάσει τον Μπόλντγουιν που πήγε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, με τη φανέλα του Ντένβερ, έχοντας πετύχει 4.5 πόντους με 40% στο τρίποντο κατά μέσο όρο σε κάτι λιγότερο από 6 λεπτά συμμετοχής. Ρεκόρ πόντων έκανε μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας απέναντι στους “απογοητευτικούς” Λος Άντζελες Λέικερς, σκοράροντας 25 πόντους.

Former Denver Nuggets guard Markus Howard is set to join Baskonia Vitoria-Gasteiz, per sources.

More details: https://t.co/tcxcmZ6BVt

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 16, 2022