Πρωτοπορεί το ΝΒΑ στο All-Star Weekend 2024

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό αναμένεται να είναι το σκηνικό στο φετινό All-Star Game του ΝΒΑ, καθώς η γιορτή του μπάσκετ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα πραγματοποιηθεί σε γυάλινο δάπεδο, κάτι που αποτέλεσε ιδέα της FIBA.

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται για το All-Star Weekend, το οποίο θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Φεβρουαρίου στο Lucas Oil Stadium της Ιντιανάπολις και θα έχει ιστορική σημασία. Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί θα χρησιμοποιήσουν γυάλινο δάπεδο σε αγώνα μπάσκετ, όπως είχε κάνει η FIBA στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U19 το καλοκαίρι του 2023.

NBA UNVEILS STATE-OF-THE-ART LED COURT FOR ALL-STAR 2024 EVENTS TAKING PLACE AT LUCAS OIL STADIUM

The NBA today unveiled the state-of-the-art full video LED court that will be used for #NBAAllStar 2024 events taking place at Lucas Oil Stadium, which include the #RufflesCelebGame… pic.twitter.com/JzOLmFbgaK

— NBA (@NBA) February 5, 2024