Προσθήκη… εμπειρίας στο ρόστερ των Γουόριορς

Ο Ρούντι Γκέι αποτελεί το νέο απόκτημα των GSW, σύμφωνα με τον έγκριτο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο να προχωράει σε μία εμπειρική προσθήκη.

Η ενίσχυση των Γουόριορς παίρνει συνέχεια για την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν. Σύμφωνα με το ESPN, οι Γουόριορς ήρθαν σε συμφωνία με τον βετεράνο Ρούντι Γκέι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

Ο πλέον 37χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί με τους Μέμφις Γκριζλς, Τορόντο Ράπτορς, Σακραμέντο Κινγκς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Γιούτα Τζαζ.

Ο Γκέι θα δώσει το “παρών” στο camp της ομάδας, για μια μια θέση στο ρόστερ. Αυτή θα είναι η 18η σεζόν του στο NBA, ενώ την χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε στους Τζαζ, με τους οποίους αγωνίστηκε 56 φορές και μέτρησε 5.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο.//ΓΚ

Free agent F Rudy Gay has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN. Gay will compete for team’s open roster spot in camp. This will be his 18th NBA season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023