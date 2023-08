Προπονητής Ιορδανίας: «Η Ελλάδα ίσως να είναι στο Top5»

Ο Γουεσάμ Αλ-Σους μίλησε για την ήττα της ομάδας του από την “Επίσημη Αγαπημένη” και ανέφερε χαρακτηριστικά πως την θεωρεί κορυφαία, ανάμεσα στις πέντε καλύτερες.

Η Εθνική μας ομάδα επιβλήθηκε του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ιορδανίας, με τελικό σκορ 92-71, και ο τεχνικός της ομάδας από την Μέση Ανατολή προχώρησε σε δηλώσεις που… εκθειάζουν την Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουεσάμ Αλ-Σους:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη νίκη. Εμείς παλέψαμε, αλλά στην τέταρτη περίοδο χάσαμε τον έλεγχο. Είχαμε προβλήματα με φάουλ, όπως με τον Χόλις-Τζέφερσον. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα από τις κορυφαίες στον κόσμο, ίσως στο Top 5. Ελπίζαμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που παίξαμε. Ο πάγκος μας δεν πρόσφερε πολλά, ειδικά σε σύγκριση με την Ελλάδα. Ελπίζω να το διορθώσουμε όσο μπορούμε. Αν είχαμε περισσότερη παραγωγή από τον πάγκο, ειδικά στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ίσως να είχαμε καλύτερη τύχη στο ματς».

🇬🇷 Greece unlock Jordan in the fourth quarter to claim their opening W at the World Cup ✅#FIBAWC x #WinForHellas

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023