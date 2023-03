Πρώην αθλητής UFC κατηγόρησε τον ΛεΜπρόν για χρήση ουσιών

Ο Σέιλ Σόνεν έκανε μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί, αναφέροντας πως έχει τον ίδιο προμηθευτή με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Σέιλ Σόνεν, πρώην αθλητής του UFC, κατηγόρησε ανοιχτά τον ΛεΜπρον Τζέιμς για χρήση ουσιών, δικαιολογώντας τα λεγόμενά του, με την αποκάλυψη πως έχουν τον ίδιο προμηθευτεί.

Αξίζει να σημειωθεί η καριέρα του διακόπηκε λόγω τιμωρίας για χρήση αναβολικών…

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Chael Sonnen claims Lebron James takes PEDs. “We have the same drug guy, I know exactly what he takes”.

