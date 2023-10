Πόποβιτς: «Σκέφτηκα να αποβληθώ για να δω την Χάμον να πανηγυρίζει» (video)

Ο τεχνικός των Σαν Αντόνιο Σπερς ήθελε να φύγει άρον άρον από την αναμέτρηση της ομάδας του με τους Χιούστον Ρόκετς, για να δει την άλλοτε βοηθό του στον πάγκο να γιορτάζει τον δεύτερό της τίτλο στο WNBA. Μάλιστα, ο Αμερικανός προπονητής ομολόγησε πως ήθελε ακόμη… και να αποβληθεί για να το δει.

Η Μπέκι Χάμον σήκωσε το δεύτερο τίτλο της με τις Λας Βέγκας Έισιζ, με back-2-back σεζόν! Ωστόσο, η 46χρονη προπονήτρια τελούσε από το 2014 έως το 2022 χρέη assistant coach στον πάγκο των Σπερς, δίπλα στον Πόποβιτς.

Για αυτό, ο “Coach Greg” ήθελε να δει την αναμέτρηση ζωντανά, αλλά την ίδια ώρα έπρεπε να κοουτσάρει και την δική του ομάδα, στο πλαίσιο της pre-season περιόδου για το NBA. Μάλιστα, σε δηλώσεις που κλήθηκε να κάνει μετά, ήθελε να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα για να πάει να γιορτάσει μαζί με την Χάμον και το σύνολό της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάντε μου γρήγορα τις ερωτήσεις, δεν έχω πολύ χρόνο γιατί πρέπει να πάω να πανηγυρίσω για την Μπέκι Χάμον και τις Έισις. Σκέφτηκα να αποβληθώ σκοπίμως απόψε γιατί το φιλικό μας ήταν ακριβώς την ίδια ώρα με το Game 4 των τελικών του WNBA, όμως μετά σκέφτηκε ότι οι Σπερς πρέπει να είναι η προτεραιότητά μου. Ήμουν όμως κοντά, ήμουν κοντά. Συγχαρητήρια Μπέκι. Yeah baby!».//ΓΚ

Gregg Popovich says he thought about getting ejected so he could watch Becky Hammon win the WNBA title: "It was exactly the same time. But I just thought this has to be my priority. But it was close. It was close." pic.twitter.com/PwaV2ztvzb

— HoopsHype (@hoopshype) October 19, 2023