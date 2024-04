Πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς στο EuroCup ο Τι Τζέι Σόρτς

Ο παίκτης της Παρί αναδείχθηκε MVP της φετινής σεζόν, έχοντας εξαιρετική απόδοση σε όλα τα παιχνίδια οδηγώντας την Γαλλική ομάδα στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Παρί ετοιμάζεται για τον τελικό του EuroCup με τη Μπουργκ, με τον 26χρονο γκαρντ να αναδεικνύεται κορυφαίος παίκτης της σεζόν. Πέρσι είχε αναδειχθεί στην διοργάνωση του Basketball Champions League και φέτος ζευγάρωσε τα βραβεία κάνοντας τον ένα στόχο για πολλές ομάδες της Euroleague και όχι μόνο.

Ο Τι Τζέι Σορτς μετρά τη φετινή σεζόν 18 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 7.5 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο και αναδείχθηκε από την διοργανώτρια αρχή ως ο πολυτιμότερος παίκτης του EuroCup 2023-24.

TJ Shorts is the EuroCup 2023/24 MVP 🏅

In his first season in the competition, Shorts has led @ParisBasketball to record-setting numbers, as well as a 20-1 record entering the EuroCup Finals.

Congratulations @TjShorts5 on a one-of-a-kind season 👏 pic.twitter.com/5UqBOof7tw

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 9, 2024