«Πολύ πιθανό ο Κλέι Τόμπσον να είναι ελεύθερος το καλοκαίρι»

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της… δυναστείας των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Καλιφόρνια, καθώς σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, διοίκηση και παίκτης φαίνεται να είναι μακριά από την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Κλέι Τόμπσον το 2019 υπέγραψε max συμβόλαιο με τους Γουόριορς το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024. Πλέον ο Αμερικανός γκαρντ διανύει τα 33 του χρόνια, κάτι που επηρεάζει τόσο την απόδοσή του όσο και την καταπόνηση του κορμιού του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τόμπσον επέστρεψε στην δράση έπειτα από αρκετό καιρό εκτός παρκέ, γεγονός το οποίο προβληματίζει το Front Office του Γκόλντεν Στέιτ.

Σε εκπομπή του ESPN, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Άντριαν Βοιναρόφκσι αποκάλυψε πως οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών οδηγούνται σε ρήξη και όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει ανανέωση συνεργασίας με τον Κλέι Τόμπσον. «Υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο όσον αφορά τα χρήματα, όσο και όσον αφορά τα χρόνια του συμβολαίου. Οπότε είναι πολύ πιθανόν ο Κλέι Τόμπσον να βγει στην free agency το ερχόμενο καλοκαίρι».

Ο 33χρονος γκαρντ το 2011 έγινε ντραφτ από την ομάδα της Καλιφόρνια και έχει κατακτήσει μαζί της τέσσερα πρωταθλήματα, μετρώντας συνολικά 19.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 716 εμφανίσεις.//ΜΛ.

Reporting for NBA Countdown on the Klay Thompson extension talks, including ESPN analyst Bob Myers' window into the negotiating stakes for the Golden State Warriors and the franchise's storied guard pic.twitter.com/YpZaIppooU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 16, 2023