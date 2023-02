Πωλήθηκε μέρος των μετοχών των Μπακς!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική, ο συνιδιοκτήτης της ομάδας του Μιλγουόκι, Μαρκ Λάσρι, πούλησε το 25% που του ανήκε έναντι περίπου 875 εκατομμυρίων δολαρίων στους ιδιοκτήτες των Κλίβελαντ Μπράουνς, ομάδα του NFL και της Κολόμπους που αγωνίζεται στο MLS.

Σύμφωνα με το “ESPN”, οι Μπακς προχώρησαν στην αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, με τον Λάσρι να παραχωρεί το πακέτο των μετοχών του στo ζεύγος Τζίμι και Ντι Χάσλαμ. Οι νέοι συνιδιοκτήτες της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν εμπειρία απο αθλητικούς συλλόγους, καθώς διαθέτουν μία ομάδα ράγκμπι και μία ποδοσφαίρου στην Αμερική.

Ο Μαρκ Λάσρι και ο Γουές Ίντενς είχαν αγοράσει τους Μιλγουόκι Μπακς το 2014 για 550 εκατομμυρία δολάρια, με την αξία του franchise να πολλαπλασιάζεται τα χρόνια που ακολούθησαν, εξαιτίας και του πρωταθλήματος που κατέκτησαν, ενώ φυσικά μεγάλη συμβολή έχει και ο “Greek Freak”.

Η περιουσία του Τζίμι Χάσλαμ ανέρχεται περίπου στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κύρια ενασχόληση του είναι τα πετρέλαια, με την “Pilot Oil Corporation” να έχει ετήσιο τζίρο γύρω στα 41,9 δισεκατομμύρια δολάρια.//

