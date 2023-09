Ποιον NBAer παίρνει ο Προμηθέας

Η ομάδα της Πάτρας προχωράει σε μία μεγάλη μεταγραφή, σύμφωνα με τον έγκριτο Ντονάτας Ουρμπόνας, αφού ο Κάμερον Ρέινολντς θα αγωνιστεί επί ελληνικού εδάφους, με την πορτοκαλί φανέλα.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, ο άλλοτε NBAer θα αγωνιστεί για λογαριασμό του Προμηθέα την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Για την ακρίβεια, ο Κάμερον Ρέινολντς έχει περάσει από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τους Σαν Αντόνιο Σπερς αλλά και τους Χιούστον Ρόκετς, μεταξύ άλλων ομάδων που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του.

Την περασμένη σεζόν, μέτρησε 10 πόντους και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τη φανέλα της Μπουντούσνοστ Ποντγκόριτσα, στην θέση του σμολ φόργουοντ. Στο NBA, μέτρησε συνολικά 24 συμμετοχές στη regular season, με 4.6 πόντους και 1.5 ριμπάουντ μέσο όρο.//ΓΚ

