Ποιο MundoBasket; Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το έριξε στο… ποδόσφαιρο (video)

Λίγο πριν από την πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο οι παίκτες της Ισπανίας έδειξαν τις ικανότητες τους στο ποδόσφαιρο, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να κλέβει την παράσταση με τα… κολπάκια του.

Το MundoBasket 2023 πλησιάζει, αλλά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρεις συμπαίκτες του στην εθνική Ισπανίας (Νούνιεθ, Γκαρούμπα και Πάρα) δεν δείχνουν να αγχώνονται και το έριξαν στο… ποδοβόλεϊ. Και η αλήθεια είναι ότι έδειξαν ότι είναι καλοί και με την μπάλα στα πόδια.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού αναμφίβολα έκλεψε την παράσταση με τα κολπάκια του, αλλά και οι υπόλοιποι έδειξαν ότι οι Ίβηρες είναι πολυτάλαντοι, με την FIBA να αναρωτιέται σε βίντεο που ανέβασε: «Υπάρχει κάποιο άθλημα στο οποίο δεν είναι καλοί;».//Λ.

Is there any sport they are not good at? ⚽️🇪🇸#FIBAWC x #WinForEspana pic.twitter.com/hK2fM8MfJf

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023