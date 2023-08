Ποιο είναι το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ που κατέφθασε στην Ελλάδα

Λίγο μετά τις 20.00μμ πάτησε στην χώρα μας η νέα μεταγραφή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Έλβαρ Φρίντρικσον. Μαζί με εκείνον, στην Θεσσαλονίκη έφτασαν και οι Σωτηρίου – Αρσενόπουλος, όντας και εκείνοι νέες προσθήκες για την ομάδα του Φώτη Τακιανού.

Δεν έχει απομείνει κάτι ακόμα για να κάνει ο Ισλανδός γκαρντ με την Εθνική του, στο πλαίσιο των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και έφτασε στην Θεσσαλονίκη πέντε μέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, ο team manager της ομάδας του “Δικέφαλου του Βορρά”, Μιχάλης Γιαννακίδης, υποδέχθηκε τον ιδιαίτερα χαμογελαστό, Έλβαρ Φρίντρικσον.

Just arrived! Elvar Fridriksson is here! Welcome to Thessaloniki, welcome to the #PAOKfamily 🏁 pic.twitter.com/ej3hYcyWY1

— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 16, 2023